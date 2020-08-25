В Запоріжжі на хабарі спіймали лікаря-нарколога

У Запоріжжі повідомили про підозру лікарю-наркологу обласної клінічної лікарні. Про це повідомляють в прес-службі військової прокуратури

Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України задокументувала факт отримання хабара лікарем-наркологом Запорізької обласної клінічної лікарні.

Цей лікар, член військово-лікарської комісії Запорізького об’єднаного військового комісаріату, пообіцяв за хабар в розмірі 700 доларів визнати людину непридатною до військової строкової служби за станом здоров’я.

У четвер, 20 серпня, після отримання частини хабара (200 доларів) лікарю повідомили про підозру у вчиненні корупційного кримінального злочину.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, проводяться обшуки.

Крім того, вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання лікаря запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Національної поліції в Запорізькій області. // tv5.zp.ua