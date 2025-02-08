В Запоріжжі підлітки вбили собаку заради фото

У Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом. Правоохоронці встановили учасників інциденту – ними виявилися троє місцевих школярів віком від 14 до 16 років.

Щодо них розпочали кримінальне провадження, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Запорізької області.

Про випадок знущання з тварини стало відомо з відео, яке поширювали в соціальних мережах. Ймовірно, йдеться про ролик, на якому двоє підлітків, сміючись, тягнуть тіло собаки сходами недобудови. При цьому ще один юнак знімає процес.

У поліції встановили, що відео зробили в стінах покинутої будівлі Олександрівського району міста. За даними правоохоронців, пізніше підлітки спалили тіло тварини.

Учасниками інциденту виявилися місцеві школярі віком від 14 до 16 років – наразі з ними працюють слідчі, працівники ювенальної превенції та психологи.

Правоохоронці провели огляд місця події, зібрали речові докази, а тіло загиблої тварини направили на дослідження.

За фактом знущання з собаки в поліції відкрили кримінальне провадження за частинами 3 та 4 статті 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з тваринами з метою створення зображень. // УП. Життя