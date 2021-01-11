В Запоріжжі виявили підпільний цех з переробки нафтопродуктів

Співробітники ГУ ДФС у Запорізькій області під час проведення заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів виявили «підпільний» цех з переробки нафтопродуктів з використанням промислового обладнання.

Встановлено, що директор одного з товариств, без отримання ліцензії на зберігання та інших дозвільних документів, з використанням спеціального обладнання організував незаконне виготовлення мастильних матеріалів шляхом переробки низькоякісних паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів та наближення їх якісних характеристик до готової мастильної продукції (оливи), призначеної для подальшої реалізації.

В ході огляду місця, де було розташоване виробництво, виявлено та вилучено паливно-мастильних матеріалів в загальній кількості понад тис. літрів.

Вилучені товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад млн. грн., передано на відповідальне зберігання до вирішення питання згідно чинного законодавства.

Державна фіскальна служба України