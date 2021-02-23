В Запорізькій області виявили незаконно виготовлену алкогольну продукцію

Співробітники ГУ ДФС у Запорізькій області в рамках проведення операції «Спирт» під час проведення санкціонованих обшуків виявили незаконно виготовлену підакцизну продукцію — алкогольні напої та спирт.

Правоохоронці встановили, що придбання сировини здійснювалось через мобільний додаток, а готовий фальсифікат реалізовувався через оголошення в мережі Інтернет з подальшим використанням кур’єрської служби доставки.

В ході обшуку виявлено понад 3000 літрів підакцизної продукції. Її орієнтовна вартість за цінами чорного ринку становить понад 700 тис гривень.

Державна фіскальна служба України