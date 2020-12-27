В Запорожье 17-летний наркозакладчик ударил ножом полицейского

В Запорожье 25 декабря полицейского ранил ножом юный наркоман, который искал «закладку».

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Около семи часов вечера патрульный вне службы шел по своим делам и заметил, как парень копается в земле. Полицейский понял, что тот пытается найти «закладку», представился и сделал замечание. В ответ подросток начал бросаться на патрульного, после чего достал нож, ударил им полицейского и убежал.

Раненый патрульный смог самостоятельно вызвать «скорую». Его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и прооперировали.

Наркомана задержали в доме напротив. Им оказался 17-летний житель Запорожья. // «Апостроф»