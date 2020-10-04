В Запорожье главный инженер филармонии и коммерсант подозреваются в присвоении более ₴4,5 млн.

В Запорожье экс-директору ООО «Техно-Агросервис» и главному инженеру КЗ «ЗО Филармония» вручили подозрения в присвоении и легализации более 4,65 млн гривен госсредств.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

В мае 2019 года директор указанного общества с ограниченной ответственностью, по предварительному сговору с главным инженером коммунального учреждения, подал тендерное предложение на поставку туристического автобуса для перевозки творческих коллективов, достоверно зная об отсутствии такой возможности.

В дальнейшем, подозреваемые, путем введения в заблуждение заказчика услуги обещаниями о якобы улучшенных характеристиках автобуса, заставили изменить требования к предмету закупки с целью приобрести автобус, который не соответствует начальным требованиям закупок в части технических характеристик и оформления страхового полиса КАСКО. В результате филармония переплатила за автобус 4,65 млн гривен.

Экс-руководителю фирмы-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст.209 УК, главному инженеру КЗ «ЗО Филармония» — по ч. 5 ст.191 УК.

Директором и совладельцем ООО «Техно – Агросервис» является Игорь Шорохов. Поставка автобуса для филармонии за деньги областного бюджета стала единственным тендером фирмы.

Запорожской областной филармонией руководит Ирина Конарева. // 368.media