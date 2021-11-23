В Запорожье мамаша сообщила о смерти пятимесячного сына и сбежала

В Запорожье 23 ноября нашли мертвым 5-месячного ребенка. Полицейские разыскивают мать мальчика.

Об этом сообщает «Суспільне».

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила о смерти своего 5-месячного внука.

«В дежурную часть отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в квартире обнаружен труп новорожденного», — рассказала пресс-секретарь Нацполіції Запорожской области Елена Лебединская.

Причину смерти ребенка сейчас устанавливают.

Именно мать мальчика нашла его тело и сообщила бабушке. После этого женщина сбежала. По предварительной информации, следов насилия на теле ребенка нет.

В полиции устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают 26-летнюю мать мальчика. // «Сегодня»