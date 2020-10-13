В Запорожье мошенницы под видом проверки счетчиков украли у пенсионерки более ₴150 тыс.

У пожилой жительницы Запорожья мошенники украли крупную сумму денег. В квартиру женщины они вошли под предлогом проверки счетчиков.

Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Утром 12 октября на ул.Новгородской Хортицкого района в квартиру 89-летней местной жительницы зашли две неизвестные женщины под предлогом проверки счетчиков. «Контроллеры» отвлекали внимание хозяйки квартиры и после их визита женщина заметила пропажу крупной суммы денег: 50 тысяч гривен и 4 тысяч долларов (более 112 тысяч в переводе на национальную валюту).

Пострадавшая пенсионерка обратилась в полицию. По факту кражи открыто уголовное производство, правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.

В полиции запорожцев просят быть бдительными и не впускать посторонних в квартиру. У контроллеров обязательно необходимо проверять удостоверение. // 061.ua