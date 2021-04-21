В Запорожье мужчину напоили нейролептиками, ограбили и бросили в безлюдном месте

Двое мужчин воспользовались нетрезвым состоянием запорожца

Двое запорожцев увидели в центре города мужчину в состоянии алкогольного опьянения и решили ограбить его. Злодеи предложили подвезти его, а по дороге угостили кофе, в которое замешали медпрепарат нейролептического действия. Мужчина потерял сознание. Его вывезли в безлюдное место, ограбили, забрав ценные вещи, и бросили там.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области, преступную схему раскрыли сотрудники управление уголовного розыска Запорожского районного управления полиции.

Получив сигнал, правоохранители отрабатывали информацию и в их поле зрения попали двое запорожцев, один из которых был ранее судим.

Подозреваемых задержали, пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Во время осмотра автомобилей подозреваемых там обнаружили и изъяли вещдоки и украденные вещи.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. В случае признания вины, им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие проверяет причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожья и области.

Правоохранители просят запорожцев, которые стали жертвами подобных нападений, обращаться по телефонам: (061) 2367826 или 050 341 4109. // Индустриалка