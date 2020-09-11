В Запорожье осужден ревнивец, который облил бензином и сжег свою невесту

В Запорожье суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который облил бензином и сжег свою невесту. Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы и обязали выплатить родным погибшей 198 тысяч гривен материального и миллион гривен морального ущерба.

Присутствовавшие в зале суда журналисты отметили, что подсудимый вел себя спокойно и практически все время хранил молчание. Волонтер Злата Некрасова, которая все это время помогала семье погибшей девушки, на своей странице в Facebook назвала приговор справедливым и сообщила, что иск пострадавших суд удовлетворил в полном объеме.

Как выяснилось, этому ЧП предшествовала ссора между молодыми людьми. Причем ссорились они далеко не впервые. Родные и подруги Насти Ковалевой рассказывали «ФАКТАМ», что мужчина был патологическим ревнивцем, контролировал каждый шаг своей невесты и по любому поводу устраивал скандал. Хотя друзьям по Instagram их отношения казались идеальными. Настя называла Виталия «любовью всей своей жизни», писала, что он позвал ее замуж на второй день после знакомства и буквально заваливал ее цветами и подарками: то телефон подарит, то дорогие духи.

Уже после трагедии мама Насти Кристина Ковалева рассказала, что все, что дочь писала в Instagram, на самом деле было красивой сказкой.

— Телефон она купила себе сама в кредит, а духи — это были дешевые китайские подделки. Дочка всем показать, какой Виталик хороший, делала из него принца, — рассказала Кристина Ковалева. — Сначала они действительно были счастливы, но потом начались проблемы. Виталик стал устраивать сцены ревности, все время контролировал Настю. Мог скандалить только из-за того, что она без его разрешения вышла попить кофе. Однажды дочка прислала мне свою фотографию, где у нее большой синяк под глазом. Сказала: «Мамочка, представляешь, это я встала ночью в туалет и мне на глаз упала бутылка». Но там след явно не от бутылки. А уже после трагедии я обнаружила в их квартире закрытую магнитом вмятину на холодильнике. Это след от кулака. Страшно даже представить, что там происходило на самом деле.

В Донецкой области, откуда Виталий родом, у него остались бывшая жена и ребенок. По словам подруг Насти, в его воспитании Виталий не участвовал и имел большие долги по алиментам. Но даже несмотря на это, Настя мечтала создать с ним семью и они собирались пожениться.

За несколько месяцев до трагедии Настя узнала, что беременна. Но Виталий и тут повел себя странно. Велел делать аборт и уехал к своим родителям. Кристина тогда сказала дочке, чтобы она рожала, обещала во всем помогать. Но потом у Насти произошел выкидыш. Кристина говорила, что ее дочь несколько раз собиралась покончить с этими отношениями. Но Виталий после очередной ссоры извинялся — и Настя его прощала. Накануне поджога Настя, по словам Кристины, ходила с подружкой на пляж. Это и стало причиной очередной ссоры с Виталием.

— Мы с дочкой разговаривали за два часа до случившегося, — продолжает Кристина. — Дочка рассказала, что Виталик идти на пляж не захотел, а когда она вернулась, его не было дома. Я сразу поняла, что будет скандал. Он ее на кофе не отпускал одну, а тут без него пошла на пляж… Вернулся пьяный. Они поругались, Настя его выгнала. И он пошел за бензином…

Виталий облил Настю бензином на глазах у соседей. Они тоже давали показания следствию. Сам Виталий признался, что действительно купил бензин и облил Настю. Но при этом утверждает, что не собирался ее поджигать — дескать, он «просто закурил». То же самое сказала его мать: «Виталик хотел прикурить и загорелся сам. Настя бросилась к нему и тоже загорелась. Это произошло случайно, наш сын не убийца». На вопрос, зачем же Виталий облил девушку бензином, женщина заявила, что он «просто хотел ее напугать».

Суд по этому нашумевшему делу шел 11 месяцев. Будет ли преступник оспаривать приговор, пока не известно.

Тем временем на 500 тысяч гривен, которые люди за несколько дней собрали на спасение Насти Ковалевой, ее мама купила оборудование для больницы. По словам заведующего ожоговым отделением Запорожской больницы № 5 Андрея Сеха, удалось приобрести две кровати «Феникс», которые необходимы больным с тяжелыми ожогами. Кроме того, купили три дозатора и оборудование для забора дермотрансплантата. Волонтер Злата Некрасова сообщила «ФАКТАМ», что эти кровати уже помогли спасти жизнь десяткам пациентов. // Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»