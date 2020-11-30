В Запорожье полицейский исчез вместе с переданными на хранение ценными вещдоками

Пропажу ценных вещдоков обнаружили после исчезновения сотрудника Заводского отделения полиции Дмитрия Стоволоса

Как сообщалось, старший сержант полиции Дмитрий Стоволос был объявлен в розыск как без вести пропавший 19 ноября 2020 года. Последний раз его видели 18 ноября 2020.

Он занимал должность полицейского по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения Заводского ОП Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области.

Как стало известно «Индустриалке», 20 ноября начальник отделения полиции издал приказ «Про проведення комісійної інвентаризації речових доказів з метою перевірки стану та умов зберігання, правильності ведення документів, щодо прийняття та обліку у Заводському ВП ГУНП в Запорізькій області».

В ходе инвентаризации было обнаружено отсутствие большого количества ценных вещдоков, которые были переданы на хранение Дмитрию Стоволосу.

В числе исчезнувших вещественных доказательств:

планшет «Престиж»,

модем «Самсунг»,

7 ноутбуков фирм «Делл», «Асус», «Самсунг», «АссерНитро»

5 флэш-накопителей,

портативная колонка «Номи»,

компрессор,

мобильный телефон «Престижео»,

3 системных блока,

терминал для платежей,

сварочный аппарат,

17 пачек сигарет,

моноблок «АСУС»,

металлический сейф,

золотые изделия: кольцо с камнем 585 пробы, обручальное кольцо 583 пробы, серьги, подвес лома от сережек 2 штуки 583 пробы общим весом 11,55 гр, обручальное кольцо 585 пробы, цепочка 583 пробы общим весом 4,8 гр,

портативный компьютер

Как рассказали «Индустриалке», на данный момент старший сержант полиции Дмитрий Стоволос считается без вести пропавшим, его местонахождение устанавливается.

Сведения о пропавшем правоохранителе внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 191 УК Украины.