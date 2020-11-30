В Запорожье полицейский исчез вместе с переданными на хранение ценными вещдоками
Пропажу ценных вещдоков обнаружили после исчезновения сотрудника Заводского отделения полиции Дмитрия Стоволоса
Как сообщалось, старший сержант полиции Дмитрий Стоволос был объявлен в розыск как без вести пропавший 19 ноября 2020 года. Последний раз его видели 18 ноября 2020.
Он занимал должность полицейского по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения Заводского ОП Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области.
Как стало известно «Индустриалке», 20 ноября начальник отделения полиции издал приказ «Про проведення комісійної інвентаризації речових доказів з метою перевірки стану та умов зберігання, правильності ведення документів, щодо прийняття та обліку у Заводському ВП ГУНП в Запорізькій області».
В ходе инвентаризации было обнаружено отсутствие большого количества ценных вещдоков, которые были переданы на хранение Дмитрию Стоволосу.
В числе исчезнувших вещественных доказательств:
- планшет «Престиж»,
- модем «Самсунг»,
- 7 ноутбуков фирм «Делл», «Асус», «Самсунг», «АссерНитро»
- 5 флэш-накопителей,
- портативная колонка «Номи»,
- компрессор,
- мобильный телефон «Престижео»,
- 3 системных блока,
- терминал для платежей,
- сварочный аппарат,
- 17 пачек сигарет,
- моноблок «АСУС»,
- металлический сейф,
- золотые изделия: кольцо с камнем 585 пробы, обручальное кольцо 583 пробы, серьги, подвес лома от сережек 2 штуки 583 пробы общим весом 11,55 гр, обручальное кольцо 585 пробы, цепочка 583 пробы общим весом 4,8 гр,
- портативный компьютер
Как рассказали «Индустриалке», на данный момент старший сержант полиции Дмитрий Стоволос считается без вести пропавшим, его местонахождение устанавливается.
Сведения о пропавшем правоохранителе внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 191 УК Украины.