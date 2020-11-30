В Запорожье полицейский исчез вместе с переданными на хранение ценными вещдоками

Пропажу ценных вещдоков обнаружили после исчезновения сотрудника Заводского отделения полиции Дмитрия Стоволоса

Как сообщалось, старший сержант полиции Дмитрий Стоволос был объявлен в розыск как без вести пропавший 19 ноября 2020 года. Последний раз его видели 18 ноября 2020.

Стоволос Дмитрий

Он занимал должность полицейского по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения Заводского ОП Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области.

Как стало известно «Индустриалке», 20 ноября начальник отделения полиции издал приказ «Про проведення комісійної інвентаризації речових доказів з метою перевірки стану та умов зберігання, правильності ведення документів, щодо прийняття та обліку у Заводському ВП ГУНП в Запорізькій області».

В ходе инвентаризации было обнаружено отсутствие большого количества ценных вещдоков, которые были переданы на хранение Дмитрию Стоволосу.

В числе исчезнувших вещественных доказательств:

  • планшет «Престиж»,
  • модем «Самсунг»,
  • 7 ноутбуков фирм  «Делл»,   «Асус»,  «Самсунг», «АссерНитро»
  • 5 флэш-накопителей,
  • портативная колонка «Номи»,
  • компрессор,
  • мобильный телефон «Престижео»,
  • 3 системных блока,
  • терминал для платежей,
  • сварочный аппарат,
  • 17 пачек сигарет,
  • моноблок «АСУС»,
  • металлический сейф,
  • золотые изделия: кольцо с камнем 585 пробы, обручальное кольцо 583 пробы, серьги, подвес лома от сережек 2 штуки 583 пробы общим весом 11,55 гр, обручальное кольцо 585 пробы, цепочка 583 пробы общим весом 4,8 гр,
  • портативный компьютер

Как рассказали «Индустриалке», на данный момент старший сержант полиции Дмитрий Стоволос считается без вести пропавшим, его местонахождение устанавливается.

Сведения о пропавшем правоохранителе внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 191 УК Украины.

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