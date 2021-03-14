В Запорожье уголовник, вышедший из тюрьмы, убил и ограбил человека

Жотвневый районный суд назначил 10 лет тюрьмы для запорожца, которые сразу же после освобождения из колонии убил и ограбил пенсионера.

Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина, который только что освободился из тюрьмы, узнал от своей соседки, что его квартира продана и там поселился другой человек. Он решил заглянуть в свою квартиру, вступил в спор с пенсионером, несколько раз ударил его по голове и вынес из квартиры плазменный телевизор, мобильный телефон и деньги. Спустя несколько часов пострадавший пенсионер скончался от полученных травм. У него диагностировали многочисленные переломы ребер и кровоизлияние мозга.

В зале суда обвиняемый заявил, что после освобождения из колонии приехал к родственникам в Запорожье, а на следующий день поехал к себе домой. Он заявил, что не хотел убивать пенсионера, а зашел лишь для того, чтобы забрать из дому свои вещи.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и краже. // ria-m.tv