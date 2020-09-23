В Запорожской области 16-летний недоросль изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Васильевке задержали парня, который изнасиловал 13-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Сообщается, что 21 сентября около 16:30 в дежурную часть полиции обратилась жительница района, которая заявила об изнасиловании ее 13-летней дочери.

Работники следственно-оперативной группы отдела полиции на основании собранной информации установили, что 21 сентября 16-летний парень, который был знаком с 13-летней девушкой, силой затащил ее в свой дом и под угрозой применения физического насилия вступил в половые отношения.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Васильевского ОП разыскали парня по месту его проживания. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.4 ст. 152 Уголовного Кодекса (Изнасилование). Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. // reporter-ua.com