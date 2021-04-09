В Запорожской области 24-летний парень получил ножевое ранение в грудь во время ссоры с женой
В Кушугуме госпитализировали 24-летнего мужчину с травмой грудной клетки.
Об этом сообщает Запорожски областной центр экстренной медицинской помощи.
Вчера, 8 апреля в “скорую” поступил вызов из поселка Кушугум. 24-летний мужчина получил ранения при “неизвестных обстоятельствах”. Оказывать помощь пострадавшему прибыли две бригады “скорой”. У него выявили проникающее ранение грудной клетки и пневмоторакс. С травмами его доставили в больницу.
Как сообщили в отделе коммуникации областной Нацполиции, правоохранители получили информацию о травмированном мужчине из городской больницы. Выяснилось, что он получил ранение в ходе ссоры с женой. Они совместно распивали алкоголь. Полицейские изъяли вещественные доказательства. Ведется проверка происшествия. // ria-m.tvTweet