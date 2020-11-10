В Запорожской области будут судить юнца, неоднократно насиловавшего ребенка

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее сообщалось , что под угрозой физического насилия 21 сентября 2020 г. 16-летний юноша вступил в половые отношения с13-летней школьницей.

В данный момент направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет несовершеннолетним парнем (ч. 4 ст. 152 УК Украины). По данным следствия, несовершеннолетний житель Запорожской области, применяя физическое и психологическое насилие, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девушки без ее добровольного согласия.

Сейчас подсудимый, находится под домашним арестом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. // ria-m.tv