В Запорожской области дебошир-уголовник набросился на полицейского с ножом

В Мелитопольском районе женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия

В Мелитопольское отделение полиции обратилась жительница села Новобогдановка с заявлением про домашнее насилие со стороны сожителя.

Патрульные полицейские прибыли на место. Во время общения с пострадавшей возле дома, рядом находился мужчина, который вел себя агрессивно и ругался. Когда он увидел полицейских, то схватил нож и бросился на одного из них, угрожая.

Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

По данным медиков, правонарушитель, ранее судимый житель Мелитопольского района, находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы или насилия работнику правоохранительных органов.

А также в отношении дебошира составили админпротокол по факту домашнего насилия. // iz.com.ua