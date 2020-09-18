В Запорожской области фермер обвинил полицейских в рейдерском захвате урожая

Мужчина утверждает, что выращенным его предприятием урожаем озимой пшеницы незаконно завладели правоохранители.

С таким заявлением председатель фермерского хозяйства «Ай-Петри» 10 августа обратился в Мелитопольское территориальное управление ГБР. Он сообщил, что должностными лицами Васильевского отдела полиции и Энергодарской городской прокуратуры совершено уголовное преступление, предусмотренное ч.3с т.365 УК Украины.

По мнению сельхозпроизводителя, правоохранители, злоупотребляя властью и служебными положением, незаконно завладели урожаем озимой пшеницы, выращенной на земельном участке фермерским хозяйством «Ай-Петри».

Однако 14 августа он получил из ГБР ответ, что оснований для внесения сведений о происшествии в ЕРДР нет. Поэтому потерпевший обратился в суд с жалобой на бездействие правоохранительных органов.

Мелитопольский горрайонный суд, рассмотрев дело, обязал ГБР возбудить уголовное дело и начать расследование. // ria-m.tv