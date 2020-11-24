В Запорожской области мошенники вымогают деньги от имени начальника налоговой

«Налоговые» телефонные мошенники снова активизировались в Запорожской области

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу ГУ ГНС области.

Аферисты звонят предпринимателям и по отработанной схеме выманивают деньги. Мошенники представляются начальником областного управления ГНС и предлагают перечислить средства за «лояльное отношение к бизнесу». Последний номер телефона, с которого поступали «предложения»: (063) 457-36-59.

В ведомстве отмечают, что такие звонки – типичная мошенническая схема. О случаях получения подобных звонков налоговики рекомендуют сразу сообщать правоохранителям.