В Запорожской области полицейский установил «таксу» на согласование документов

Следователи теруправления ГБР в Мелитополе, при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали старшего инспектора патрульной полиции в Запорожской области, который «зарабатывал» на согласовании разрешительных документов.

По предварительной информации, полицейский систематически требовал взятки от граждан и субъектов хозяйствования.

За фиксированную сумму запорожский полицейский гарантировал согласования разрешительной документации. 27 мая 2021 патрульного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередной взятки в сумме 5000 гривен за согласование трех паспортов и схем автобусных маршрутов.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Запорожская областная прокуратура, оперативное сопровождение — Запорожское управление внутренней безопасности НПУ. // ria-m.tv