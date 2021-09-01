В Запорожской области пьяный таксист наехал на полицейского, сломав ему ноги

Мужчина проехал почти 5 километров на большой скорости и остановился только тогда, когда врезался в дерево.

В Запорожской области пьяный мужчина на автомобиле Mazda, на котором был знак такси, наехал на копа. Водитель провез правоохранителя на капоте машины и врезался в дерево. Полицейский сломал обе ноги.

Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Так, 31 августа примерно в 11 часов утра возле поселка городского типа Михайловка правоохранители Васильевского районного управления полиции остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения.

Водитель вышел из машины и предоставил копам свои документы. Правоохранители увидели, что местный житель 1950 года рождения имеет явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти освидетельствование и пошел к своему авто. В салоне машины также находилась 13-летняя девочка.

Таксист заперся в авто и завел двигатель. Коп пытался остановить водителя, однако он наехал на правоохранителя и продолжил движение машины. Полицейский оказался на капоте, однако пьяный мужчина не думал останавливаться.

Водитель проехал почти 5 километров на большой скорости. Все это время коп находился на капоте. В результате машина врезалась в дерево, правоохранитель сильно пострадал.

Своими действиями таксист сломал старшему сержанту полиции обе ноги. Кроме этого, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в салоне, во время аварии получила сотрясение мозга. Пьяного водителя задержали. // УНИАН