В Запорожской области семейная пара с подельником во время кражи до смерти избили пенсионера
В пятницу, 30 октября, в Запорожской области в одном из частных домов в селе Вознесенка Мелитопольского района обнаружили тело 74-летнего владельца дома с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщают в областном управлении Национальной полиции.
Правоохранители выяснили, что вечером 29 октября в дом пенсионера проникли воры. Владелец дома их заметил и начал сопротивляться. В результате один из нападавших избил хозяина, после чего он скончался.
Нападавшие похитили с территории дома велосипед, мобильный телефон, денежные средства, металлические изделия и другое имущество пенсионера на общую сумму около семи тысяч гривен, после чего скрылись.
Полицейские оперативно установили всех фигурантов разбойного нападения.
Злоумышленниками оказались односельчане потерпевшего. Супруги – мужчина и женщина 1987 и 1989 рождения, а также 19-летний юноша, который временно проживал вместе с ними. Кстати, мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за корыстные преступления. По месту их проживания в ходе обыска изъяты вещественные доказательства и часть похищенного имущества.
Все злоумышленникам сообщили о подозрении. Им уже избрали меру пресечения. Старшего мужчину арестовали, его супруге – матери двоих малолетних детей – домашний арест в ночное время, а 19-летнему фигуранту – круглосуточный домашний арест. // Перший запорізікийTweet