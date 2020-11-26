В Запорожской области судят подростка, который убил 59-летнего мужчину

На скамье подсудимых оказался несовершеннолетний, убил 59-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратурой установлено, что летом текущего года на территории одной из школ в Мелитопольском районе на почве внезапно возникшей личной неприязни к 59-летнего мужчине, обвиняемый нанес последнему удар в лицо, в результате чего пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. // РепортерUA