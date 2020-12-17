В Запорожской области супружескую пару избили и ограбили в собственном доме

Трое мужчин вломились в дом к супружеской паре, избили их и ограбили

Происшествие случилось в Каменке-Днепровской.

Трое мужчин вечером вломились в дом, где находился 45-летний хозяин жилья со своей 32-летней женой. Мужчина попытался остановить грабителей, но один из них так сильно ударил его. что хозяин ома упал и потерял сознание. 32-летнюю жену преступники тоже избили — ей нанесли несколько ударов в область головы. После этого преступная троица вынесла из дома все ценные вещи, в том числе и бытовую технику.

Утром мужчина пришел в себя и сообщил о нападении в полицию. Правоохранители в течение нескольких часов нашли нападавших и задержали их. Ими оказались трое молодых жителей Каменско-Днепровского района. Украденное из дома пострадавших имущество у них изъяли. После проведения следствия его вернут хозяевам.

Всем троим задержанным сообщили о подозрении. За разбой им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. // Индустриалка