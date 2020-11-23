В Запорожской области у трассы бросили угнанный и разбитый бус «Новой почты»: посылки украли (фото)

Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль «Новой Почты», а позже бросил транспортное средство недалеко от трассы Васильевка-Бердянск.

Инцидент произошел сегодня, 23 ноября, утром. Как сообщил водитель угнанного транспортного средства полицейским, автобус Mercedes находился у него во дворе в микрорайоне 8 Марта, предположительно, преступление было совершено около 7:00. По словам потерпевшего, в автомобиле находились коробки с товаром на сумму от 80 до 100 тысяч гривен.

Сотрудники полиции Иван Чехлатый и Александр Пархоменко, при патрулировании территории, обнаружили разбитый автобус с табличкой «Новая Почта» в районе села Трояны Бердянского района. Позже водитель опознал угнанное транспортное средство, но товара не обнаружил.

По факту происшествия правоохранители проводят расследование. Всем, кому что-либо известно о данном преступлении или может знать о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в полицию. // pro.berdiansk.biz