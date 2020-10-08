В Запорожской области во время ссоры 10-летний ребенок зарезал отца. Так сказала мать

В Запорожской области в ходе семейной ссоры 10-летний мальчик зарезал отца, который злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

“7 октября в 15:36… поступило сообщение о том, что в доме по улице Преображенской находится труп мужчины 1979 года рождения с ножевым ранением грудной клетки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции.

“По предварительной информации, собранной правоохранителями на месте происшествия, ранение мужчине во время семейного конфликта, нанес его 10-летний сын. Полицию и скорую помощь вызвала мать (1979 г.р.) мальчика. Работники полиции также выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие”, — говорится в сообщении.

По факту смерти мужчины следователем открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Дальнейшим расследованием будут установлены все обстоятельства произошедшего.