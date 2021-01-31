В Запорожской области военный-контрактник зарезал мужчину

Вчера, 30.01.2021, с селе Ивановка, Васильевского района, около 22 часов, по улице Садовая, произошло убийство молодого человека 1989 г.р.

По информации из собственных источников в правоохранительных органах, убийство совершил молодой человек 1991 г.р., который нанёс погибшему 10 ножевых ранений.

Молодой человек является военнослужащим по контракту, воинской части 3042. На момент убийства, он находился не на службе. На данный момент ведутся следственные действия, причины убийства устанавливаются. Согласно статьи 208 КПК Украины, молодой человек задержан до избрания ему меры пресечения. // en-news.com.ua