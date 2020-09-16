В Запорожской области взяли под стражу мужчину, который пытался убить двух посетителей кафе

Жителю Токмака грозит серьезный срок за покушение на двойное убийство

В одном из ночных кафе в Токмаке произошла поножовщина. Разборки устроили пьяные отдыхающие.

Как писала «Индустриалка», во время конфликта пьяный местный житель подрезал парней 22-х и 23-х лет. Одному из них он нанес удар ножом в височную часть головы, а другому — три удара в область шеи и грудной клетки. Спасти пострадавших удалось медикам.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.