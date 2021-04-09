В Житомирській області під час реконструкції військової будівлі вкрали ₴2,2 млн.

Податківцями викрито факти привласнення бюджетних коштів у сумі понад 2,2 млн гривень при виконанні будівельних робіт.

Як з’ясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Житомирській області, посадові особи суб’єкта господарювання – переможця тендерних торгів, який займається будівництвом та ремонтом військових об’єктів, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при виконанні робіт з реконструкції військової будівлі.

До злочинної схеми були залучені декілька підконтрольних фірм — посередників та суб’єктів з ознаками фіктивності, що дозволило завищити у 3-5 разів вартість постачання обладнання, передбаченого документацією конкурсних торгів.

За вказаними матеріалами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення службовими особами підприємства кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває. // RuporZT