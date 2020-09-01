В Житомирской области будут судить полицейского за вымогательство ₴10 тыс. взятки

В суд направлено обвинительное заключение в отношении временно исполняющего обязанности заместителя начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области и адвоката, подозреваемых в подстрекательстве к даче взятки судье за освобождение от административной ответственности.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«В суд направлено обвинительное заключение в отношении временно исполняющего обязанности заместителя начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области и адвоката», — говорится в сообщении.

Как сообщается, следствием установлено, что чиновник полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали у гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 000 грн. Указанные денежные средства они обещали предоставить судье одного из районных судов Житомирской области для решения вопроса о непривлечении гражданского лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, правоохранитель и адвокат не собирались передавать полученную неправомерную выгоду, а полученные средства планировали распределить между собой.