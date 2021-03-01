В Житомирской области во время ссоры следователь ударил полицейскую (видео)

По данному факту возбуждено уголовное дело и назначена служебная проверка.

В городе Бердичев Житомирской области ночью 1 марта между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, по данному факту открыто уголовное производство.

«По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими», — рассказала она.

Кроме того, по словам Ващенко, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель пресс-службы не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские.

«Они полицейские, их должностей я не знаю», — отметила Ващенко.

По информации местных СМИ, конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.

В Сети появилось видео конфликта.