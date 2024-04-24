ВАКС конфіскував активи голови окупаційної адміністрації Запорізької області та його родичів
Серед конфіскованого п’ять літаків, три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі.
Вищий антикорупційний суд конфіскував майно голови окупаційної адміністрації Запорізької області ексдепутата Євгена Балицького та його родичів.
Про це повідомили у ВАКС.
“23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України “Про санкції”, – йдеться у повідомленні суду.
Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави активи:
- три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;
- чотири легкових автомобілі;
- п’ять літаків;
- саморобне туристичне судно;
- кошти на банківських рахунках;
- частки у дев’ятьох компаніях.
Хто такий Балицький
- Балицький був народним депутатом у 2012-2019 рр. від Партії регіонів і “Опозиційного блоку”.
- У 2022 році йому оголосили підозру у колабораціонізмі. Він сприйняв вторгнення Росії як шанс реалізувати політичні амбіції та заручився підтримкою ворога щодо силового захоплення влади в регіоні.
- Того ж року у червні у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області партизани пропонували за голову колаборанта Євгена Балицького винагороду в 10 тисяч доларів.
- У червні минулого року український суд призначив йому заочно 15 років. СБУ встановила, що колишній нардеп від забороненої партії “Опозиційний блок” Балицький на початку повномасштабного вторгнення одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Тоді загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.