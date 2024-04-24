ВАКС конфіскував активи голови окупаційної адміністрації Запорізької області та його родичів

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Серед конфіскованого п’ять літаків, три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі.

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно голови окупаційної адміністрації Запорізької області ексдепутата Євгена Балицького та його родичів.

Про це повідомили у ВАКС.

“23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України “Про санкції”, – йдеться у повідомленні суду.

Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави активи:

  • три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;
  • чотири легкових автомобілі;
  • п’ять літаків;
  • саморобне туристичне судно;
  • кошти на банківських рахунках;
  • частки у дев’ятьох компаніях.

Хто такий Балицький

  • Балицький був народним депутатом у 2012-2019 рр. від Партії регіонів і “Опозиційного блоку”.
  • У 2022 році йому оголосили підозру у колабораціонізмі. Він сприйняв вторгнення Росії як шанс реалізувати політичні амбіції та заручився підтримкою ворога щодо силового захоплення влади в регіоні.
  • Того ж року у червні у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області партизани пропонували за голову колаборанта Євгена Балицького винагороду в 10 тисяч доларів.
  • У червні минулого року український суд призначив йому заочно 15 років. СБУ встановила, що колишній нардеп від забороненої партії “Опозиційний блок” Балицький на початку повномасштабного вторгнення одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Тоді загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.
LB.ua
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