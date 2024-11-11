ВАКС стягнув ₴5 млн. застави з ексзаступниці голови правління Приватбанку

Загалом заставу збільшили до 51 мільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління Приватбанку.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Заставу внесла юридична особа. Ексзаступниця голови правління Приватбанку двічі не з’явилася в судові засідання.

«Так, суд визнав неповажними причини неявки обвинуваченої та, зважаючи на неналежну процесуальну поведінку, ухвалив збільшити до 51 млн грн розмір застави, визначений як запобіжний засіб», – додали у САП.

Крім того, ВАКС поклав на обвинувачену відповідні процесуальні обов’язки. Зокрема, вона має прибувати за кожною вимогою суду, не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими у справі та здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд та в’їзд.

Наступне засідання у справі призначили на 22 листопада.