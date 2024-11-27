ВАКС виправдав суддю Денисюк, яку раніше приходили брати на поруки Добкін та Мураєв
Колегія суддів Вищого антикорсуду визнала суддю Господарського суду Харківської області Тетяну Денисюк невинуватою та виправдала її через недоведеність в її діях складу правопорушення.
Рішення ухвалила колегія суддів у складі суддів Тимур Хамзіна, Сергія Мойсака та Віри Михайленко. Вирок може бути оскаржений до Апеляції ВАКС.
Нагадаємо, що це повторний розгляд цієї справи у суді. Першого разу судді ВАКС Крикливий, Галабала та Ногачевський виправдали Денисюк, не побачивши складу злочину.
Апеляція згодом вирок скасувала і відправили справу на новий розгляд.
Денисюк звинувачують у тому, що вона незаконно передала заарештований газ і газовий конденсат на десятки мільйонів гривень від державного Укргазвидобування приватній фірмі «Карпатнадраінвест», яку пов’язують з олігархом-втікачем Олександром Онищенком.
При цьому суддя дозволила підприємству не платити великий судовий збір, через що держава недоотримала понад 200 тисяч гривень.
Денисюк вважає, що вона не передавала газ і газовий конденсат, а лише зобов’язувала Укргазвидобування виконати пункт договору. Той пункт якраз був про передачу газу і газового конденсату.
Також рекомендуємо подивитися відео наших колег із Автомайдану про цю справу. Зокрема, як суддю Денисюк свого часу приходили брати на поруки Добкін та Мураєв.