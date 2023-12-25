ВАКС заочно засудив ексголову «Реал Банку» до 11 років позбавлення волі

Наразі засуджений переховується та оголошений у розшук.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду заочно засудила ексголову правління ПАТ «Реал Банк» Володимира Агафонова до 11 років позбавлення волі за заволодіння та легалізацію коштів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

ВАКС призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн. Наразі Агафонов переховується, він оголошений в розшук.

Крім того, колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов НБУ та стягнула з обвинуваченого понад 503 млн грн. Також задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – з Агафонова стягнули кошти у сумі понад 5,57 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину. Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать до Апеляційної палати ВАКС.

За версією обвинувачення, голова правління ПАТ «Реал Банк» Агафонов, у складі злочинної організації колишнього президента-втікача Віктора Януковича, причетний до заволодіння 4,7 млрд грн «Реал банку», 800 млн грн Національного банку України, отриманих як стабілізаційний кредит. Також Агафонова обвинувачують у заволодінні 865 млн грн коштів «Брокбізнесбанку», які були розміщені на рахунку «Реал Банку» та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, а також їх подальшої легалізації.

Нагадаємо, російське видання Baza оприлюднило інформацію про компанії українського олігарха Сергія Курченка, які здійснювали махінації з поставками вугілля і металу з окупованої території Донбасу до Росії та інших країн. За інформацією видання, матеріали, що підтверджують причетність Курченка до махінацій, збиралися за вказівкою загиблого при загадкових обставинах ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Зокрема, йдеться про компанію «Газ-Альянс». // Главком