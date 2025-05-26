ВАКС засудив до 4-х років ув’язнення заступника голови ФПУ, викритого ДБР на спробі дати хабар у $150 тис. колегії суддів

Вищий антикорупційний суд України визнав винними та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику, які намагалися дати колегії суддів хабар у сумі 150 тисяч доларів США за зміну йому запобіжного заходу.

Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію половини усього майна засуджених. Також застосовано спеціальну конфіскацію 150 тисяч доларів, які були надані як хабар.

Нагадаємо, ДБР викрило посадовця на спробі дати хабар під час розслідування кримінального провадження. Він утримувався під вартою на підставі ухвали суду у слідчому ізоляторі. Посадовець вирішив передати через спільника 150 тисяч доларів США колегії суддів Київського апеляційного суду за скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Фігурант дав вказівку своєму знайомому передати через виконавця цю суму суддям.

Працівники ДБР зупинили автомобіль спільника, в якому перевозились кошти. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди – 150 тисяч доларів США.

Довідково: за матеріалами ДБР у листопаді 2023 року до суду було направлено обвинувальний акт щодо заступника голови Федерації профспілок України. За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень.

Було встановлено, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової експертизи, загальна вартість приміщення становила понад 138,3 млн грн.

Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно заниженою вартістю.

Посадовець обвинувачується у розтраті чужого майна, зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Обвинувачення у суді підтримував Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань