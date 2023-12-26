«Вам посилка» – кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв – збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.

Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян. Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Кіберполіція