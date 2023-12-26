«Вам посилка» – кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему
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Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв – збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.
Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії).
У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.
Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.