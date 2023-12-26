«Вам посилка» – кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему

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Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв – збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.

Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії).
У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.
Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.
🔹 не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
🔹 отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
🔹 перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
🔹 заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
🔹 сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
🔹 не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;
При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Кіберполіція 

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