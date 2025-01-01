«Ваш банківський рахунок зламали, треба рятувати гроші»: засуджено 19-річного житель Одещини, який за цією схемою привласнив більше ₴100 тис.

Молодий чоловік ошукав шістьох людей. У скоєному зловмисник щиро розкаявся. Він отримав покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком.

Поліцейські викрили правопорушника минулого року. В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури, правоохоронці встановили, що молодик в одній із соціальних мереж на сторінках громадян брав їхні номери телефонів, дзвонив їм, представлявся співробітником банку і повідомляв про те, що хтось нібито несанкціоновано втрутився в їхні банківські рахунки та намагається зняти з них гроші. А для того, щоб уберегти кошти, зазначав, що терміново потрібно перерахувати їх зі старого рахунку на новий, щойно відкритий ним. Повірили і виконали всі вказівки «банкіра» троє чоловіків з Чернігівської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Зловмисник зі свого боку отримав від потерпілих на свій рахунок загалом більше 57 тисяч гривень, які витратив на власні потреби.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські висунули молодикові обвинувачення за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), зокрема вчиненому повторно, і обвинувальний акт скерували до суду.

Утім, хлопець правильних висновків для себе не зробив і продовжив вчиняти аналогічні правопорушення. Лише наступні рази він просив людей для «порятунку» їхніх грошей дати йому можливість увійти в їхні особисті кабінети в інтернет-банкінгах і заблокувати банківські карти, а для цього вказати конфіденційні дані карток та спеціальні одноразові коди від банківських операторів. У такий спосіб за кілька місяців вже цього року зловмисник ошукав ще трьох громадян з Миколаївської, Рівненської та Вінницької областей. Використовуючи отримані дані від потерпілих, він зняв з їхніх рахунків та витратив на свої потреби загалом понад 51 тисячу гривень.

За цими фактами поліцейськими було зібрано достатньо доказів і висунуто правопорушнику обвинувачення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – у шахрайстві, вчиненому повторно, шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Дослідивши матеріали обох справ і взявши до уваги щире каяття, а також юний вік обвинуваченого, суд визнав його винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком терміном на два роки. На засудженого покладені обов’язки періодично з’являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. Суд хоч і дав можливість молодикові виправитися без ізоляції від суспільства, але у разі порушення протягом іспитового строку покладених на нього обов’язків або скоєння нових правопорушень, його може бути ув’язнено.

Шановні громадяни, щоб не потрапити в подібну пастку шахраїв, нікому не перераховуйте гроші і не повідомляйте конфіденційну інформацію, що стосується вашої банківської картки: пін-код від неї, її довгий та короткі номери. Пам’ятайте: банківським працівникам не потрібна ця інформація, щоб у випадку несанкціонованого втручання у ваш рахунок заблокувати доступ до нього.

Якщо вам зателефонували і повідомили, що ваша картка заблокована або ж є загроза несанкціонованого втручання в рахунок, перевірте цю інформацію в інтернет-банкінгу, на гарячій лінії банківської установи або у найближчому відділенні банку.

Якщо ж ви стали жертвою аферистів, негайно зателефонуйте в банк та попросіть відмінити операцію і заблокувати картку, а далі повідомте про злочин на спецлінію поліції 102.

Березівський районний відділ поліції Одещини