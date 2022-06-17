«Ваш родич у біді»: за телефонне шахрайство на $9 тис. уродженця Харківщини засуджено до 3 років ув’язнення

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримували обвинувачення у суді стосовно 40-річного чоловіка за фактом шахрайства.

Встановлено, що зловмисник, перебуваючи в розшуку, вирішив підзаробити на довірливих одеситах шляхом телефонного шахрайства за схемою «Ваш родич у біді».

За цією давно діючою схемою, за якою «жертвам» дзвонять на мобільний телефон і розповідають історію про те, що їх близька людина потрапила в біду, шахраю вдалося виманити у пенсіонерки, мешканки Суворовського району, 9 000 доларів США.

Так, у серпні минулого року жінці подзвонив нібито «адвокат» та в ході телефонної розмови повідомив, що її донька потрапила в ДТП, внаслідок якої вона отримала тілесні ушкодження, а водій, який її збив на автомобілі, врізався в стовп.

Після чого чоловік повідомив потерпілій, що їй необхідно сплатити 9 000 доларів США, щоб її доньку не притягували до кримінальної відповідальності за вищевказану дорожньо-транспортну пригоду, адже водій, який збив її доньку, помер в реанімації.

Вироком Суворовського районного суду м. Одеси зловмисника визнано винним та засуджено до 3 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 190 КК України).

Зважаючи на не відбуте за іншим вироком суду покарання за скоєння аналогічного злочину чоловіку за сукупністю вироків остаточно визначено покарання у вигляді 3 років 1 місяця 10 днів ув’язнення.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури