«Ваш родич у біді»: на Кіровоградщині викрили чергову злочинну групу шахраїв

До її складу входили особи, що відбувають покарання у виправній установі, та мешканці іншої області. Поліцейські встановили причетність учасників групи до 17 епізодів злочинної діяльності на території України.

Викрили шахрайські дії співробітники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та слідчого управління поліції області спільно з оперативним відділом виправного закладу, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Встановлено, що зловмисники телефонували громадянам під виглядом їх знайомих або родичів та розповідали історію про необхідність коштів на лікування. Потерпілі перераховували гроші на банківські картки, які належали іншим учасникам злочинної групи.

Із залученням роти поліції особливого призначення, правоохоронці провели низку обшуків. У результаті виявили та вилучили речові докази, що вказують на причетність осіб до злочинної діяльності.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами управління карного розшуку

поліції Кіровоградської області