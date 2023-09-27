«Ваш родич у госпіталі і потребує фінансової допомоги»: псевдоволонтерка з Одещини виманювала гроші у рідних безвісти зниклих бійців ЗСУ

Слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві. Їй загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Викрили зловмисницю співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління, за сприяння аналітиків управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області.

Встановлено, що у березні 2023 року 32-річна жителька Роздільнянського району з метою особистого збагачення організувала збір даних у соціальних мережах щодо безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ і членів їхніх сімей. Зловмисниця телефонувала громадянам за номерами телефонів, які вони залишали під дописами з закликами допомогти розшукати рідних, представлялась волонтеркою і повідомляла інформацію, на яку вони так чекали: що їхніх родичів знайшли і вони живі.

Так, граючи на емоціях та почуттях громадян, зловживаючи їхньою довірою, вона продовжувала вводити їх в оману – зазначала, що розшукані знаходяться в госпіталі у Бахмуті та потребують грошей на лікування, харчування й транспортування у безпечне місце, і просила скинути на її банківський рахунок кошти. Суми, які вона просила у потерпілих, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Звісно, введені в оману громадяни, почувши радісну звістку та намагаючись допомогти рідним, перераховували кошти на картку «волонтерки», які та знімала і використовувала у своїх цілях.

Наразі поліцейські встановили чотирьох громадян, які загалом перерахували жінці понад 9000 гривень.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, що кваліфікується за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно з чинним законодавством, за скоєне жінці загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років», – зазначила старша слідча в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Тетяна Безлепкіна.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини