«ваша донька потрапила у дтп»: столичні поліцейські затримали братів, які ошукали пенсіонерку

Двоє родичів видурили у жінки майже 10 тисяч євро. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Подія трапилась минулого тижня у Голосіївському районі столиці. До правоохоронців звернулась місцева мешканка та повідомила про те, що її 84-річну матір ошукали аферисти.

«Жінка повідомила, що на мобільний телефон її матері зателефонував невідомий та розповів про страшну ДТП, у яку нібито потрапила донька. Тож він порадив пенсіонерці не зволікати, а терміново шукати кошти на операцію. Вже через пів години до квартири киянки прийшов незнайомець. Перебуваючи у стресовому стані, бабуся віддала йому всі заощадження. Про те, що пенсіонерка потрапила у пастку аферистів, з’ясувалось, коли донька прийшла провідати матір», – розповів начальник територіального управління поліції Араік Кочкадамян.

Після повідомлення на спецлінію 102 поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Співробітники Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку та за допомоги фахівців кримінального аналізу встановили, що до скоєного правопорушення причетні двоє чоловіків.

«Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження ймовірних підозрюваних та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявились уродженці Київської області, рідні брати 2003-го та 2004-го років народження. У них слідчі вилучили частину коштів, здобутих злочинним шляхом», – додав очільник Голосіївського управління поліції.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою, групою осіб, в умовах воєнного стану. Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва