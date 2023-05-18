«ваша родичка в лікарні»: поліцейські розшукали зловмисника, який заволодів коштами 81-річного вінничанина

16 травня оперативники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку встановили та розшукали 30-річного уродженця Луганської області, причетного до пограбування мешканця м. Вінниця. Працюючи за популярною телефонною схемою «ваша родичка в лікарні», зловмисник потрапив до квартири пенсіонера та на очах потерпілого забрав 3 000 доларів США й 2 000 євро нібито на «лікування» доньки чоловіка.

Третього травня до Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції звернувся 81–річний житель обласного центру з заявою про злочин. Заявник розповів, що того дня на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої абонентки. Жінка повідомила, що його донька потрапила в лікарню й потрібні кошти на лікування. В подальшому до потерпілого прийшов незнайомець, який нібито мав передати ці кошти лікареві. Чоловік у кімнаті пенсіонера знайшов гроші, забрав їх та зник.

Пенсіонер, зрозумівши, що його пограбували, звернувся в поліцію.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, проаналізувавши злочин, вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські територіального підрозділу поліції спільно з оперативниками обласного главку поліції встановили особу зловмисника. Як з’ясувалось, 30-річний уродженець Луганщини неодноразово раніше судимий за майнові злочини.

Оперативники розшукали його в м. Івано-Франківськ.

Правопорушникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.

Поліцією встановлюються особи, які можуть бути причетними до злочину.

Відділ комунікації поліції Вінницької області