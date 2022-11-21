«Ваша сусідка потрапила у ДТП…»: затримано зловмисницю, яка ошукала жінку на 1000 євро

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Наразі відомо про два факти шахрайств, скоєних аферисткою.

У п’ятницю, 18 листопада, до поліції звернулася 85-річна мешканка Луцька. Жінка розповіла, що до неї на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа й повідомила, що її сусідка потрапила в аварію, необхідні кошти на операцію. За деякий час до лучанки прийшла жінка, яка забрала тисячу євро. Лише згодом пенсіонерка зрозуміла, що має справу із аферистами.

«ваша сусідка потрапила у дтп, потрібні гроші»: поліцейські затримали зловмисницю, яка ошукала 85-річну жінку на тисячу євро

Під час першочергових оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці та відстежили маршрут руху, буквально за декілька годин її затримали на автостанції.

Як з’ясувалося, шахрайка, 44-річна мешканка Луганської області, раніше судима за розбій. Також встановлено, що вона причетна до скоєння ще одного шахрайства на території міста. Днем раніше за цим же методом жінка ошукала 80-річну місцеву мешканку на 400 доларів, 100 євро та 3000 гривень.

Шахрайку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголосили про підозру за скоєння шахрайств та обрали запобіжний захід 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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