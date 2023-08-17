«ваші кошти хочуть перерахувати на російську федерацію»: телефонний псевдобанкір обшахраював прикарпатця

Поліція вкотре наголошує громадянам не довіряти телефонним додзвонювачам. Від такого роду злочину й потерпів 62-річний мешканець Коломийської ТГ. До заявника зателефонував чоловік та представився працівником банку.

Аферист повідомив, що з банківського рахунку заявника невідомі хочуть перерахувати грошові кошти на російську федерацію. Тож, для їх збереження необхідно вказати персональні дані. Чоловік так і зробив. Згодом, з рахунку зникло понад 37 тисяч гривень.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати:

– співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

– якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;

– дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті банківської установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти.

Сектор комунікації

поліції Івано-Франківщини