«Вашим рідним терміново необхідна операція» — на Харківщині судитимуть одну із учасниць шахрайської схеми

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки за фактом шахрайства, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2021 року жінка разом зі своїми двома спільниками вчинила 5 епізодів шахрайських дій на території міста Зміїв.

Встановлено, що чоловіки почергово дзвонили пенсіонерам, представлялися лікарями та повідомляли, що їх рідним терміново необхідна операція. При цьому «лікарі» попереджали, що до них прийде нібито медсестра, якій необхідно передати гроші на лікування для рідних.

Загальна сума збитків, спричинених потерпілим, складає майже 600 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо «медсестри» направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: наразі триває досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури