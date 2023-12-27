«вашою карткою розраховуються…»: через таку шахрайську схему жителька звягельщини втратила заощадження

Днями із заявою про ошуканство до Звягельського районного відділу поліції звернулась 62-річна жителька Піщівської громади.

Жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік та, назвавшись працівником служби безпеки банку, повідомив, що за допомогою її картки хтось намагається здійснити покупку товару. Для того, аби відмінити операцію, необхідно було зайти у мобільний банківський застосунок, а потому надати реквізити картки. Жінка повірила співрозмовнику та виконала всі умови. Лише згодом помітила, що з її рахунку зникли близько 10,5 тисячі гривень.

Нині за вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ, у рамках якого встановлюють причетних до злодіяння осіб.

Водночас правоохоронці нагадують: обов’язково перевіряйте достовірність інформації перед тим, як вчиняти якісь дії. Ніколи не надавайте даних своїх банківських карток та не переказуйте гроші незнайомцям. Пам’ятайте, що працівники фінансових установ не запитують реквізити рахунків, зокрема, і кодів доступу, які надходять в особисті повідомлення.

Звягельський районний відділ поліції