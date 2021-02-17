Вбивство Аміни Окуєвої та ряд замовних вбивств і замахів – на Київщині судитимуть учасників злочинної організації

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно організатора та 6 членів злочинної організації, які впродовж 2016-2019 років спеціалізувались на замовних вбивствах.

Вони обвинувачуються в створенні та участі в злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів; умисних вбивствах з корисливих мотивів на замовлення, закінчених замахах на умисні вбивства, з корисливих мотивів на замовлення; придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду, здійснили чотири замовних вбивства, зокрема

позбавили життя директора ТОВ «Капарол», директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката який захищав законні інтереси постраждалих підприємців. Крім того, кілери, спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка.

Замовники вказаних вбивств, наразі, перебувають у розшуку.

Наразі слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальна санкція,

передбачена за скоєння вказаних злочинів – довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної

поліції України в Київський області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури