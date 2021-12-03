Вбивство байкера на Харківському шосе – обвинуваченого засуджено до 12,5 років позбавлення волі

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва забезпечено підтримання публічного обвинувачення у резонансній справі за фактом умисного вбивства мотоцикліста на Харківському шосе та вчинення хуліганства.

Згідно із матеріалами обвинувачення, 24.05.2017 у ході дорожнього конфлікту обвинувачений здійснив з автомобіля кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих поранень помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік.

Окрім цього, у 2016 році обвинувачений, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

Протягом досудового розслідування обвинувачений продовжував вчиняти злочини, зокрема, перебуваючи за рішенням суду у психіатричному закладі, чоловік неодноразово покидав його територію, а також зберігав у своїй палаті наркотичні речовини. Обвинувальний акт за вказаними фактами наразі перебуває на розгляді у Васильківському міськрайонному суді Київської області.

Враховуючи викладене, за клопотанням прокурора суд змінив підозрюваному запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під вартою у слідчому ізоляторі.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва від 02.12.2021 чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 296 КК України та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура