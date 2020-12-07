Вбивство через необережність – на Дніпропетровщині судитимуть жінку-військовослужбовицю

За процесуального керівництва Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно військовослужбовиці однієї з військових частин ЗС України за фактом вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

За даними слідства, військовослужбовицю обвинувачено в тому, що вона, у вересні поточного року, під час спільного вживання спиртних напоїв із потерпілим, штовхнула його, від чого той впав на бетонне покриття та отримав перелом шийного відділу хребта. В результаті отриманої травми потерпілий помер.



Обвинувальний акт за цим фактом 04.12.2020 направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

За скоєний злочин жінці загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура Дніпропетровської області