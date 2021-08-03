Вбивство дівчинки на Харківщині: інформація про сп’яніння вбивці – технічна помилка

У кримінальному провадженні немає даних, що 13-річний хлопець, затриманий після вбивства шестирічної дівчинки, був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це 3 серпня журналістам повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

«Щодо алкогольного сп’яніння. Інформація, що оприлюднена в ухвалі суду, не відповідає дійсності. У матеріалах кримінального провадження немає інформації щодо стану алкогольного сп’яніння підлітка. Зовнішніх ознак алкогольного сп’яніння у нього не було. Він поводив себе адекватно», — прокоментував Чубенко.

«Інформацію, що зазначена в ухвалі, щодо алкогольного сп’яніння розміщено через технічну помилку, скоріш за все, цей абзац інформації потрапив з тексту якогось іншого документа», — додав він.

Суспільне Харків Інформація в судовій ухвалі про сп’яніння хлопця не відповідає дійсності, повідомили в прокуратурі

Як уточнив Чубенко, хлопця не перевіряли на стан сп’яніння, оскільки не було підстав.

Суспільне намагається уточнити інформацію про технічну помилку в ухвалі у Вовчанському районному суді. Речниця суду Олена Бородай сказала, що надасть інформацію у відповідь на офіційний запит.

У прокуратурі також надали інформацію щодо показів хлопця. За словами Чубенка, вони періодично змінювалися.

«Після того, як підліток потрапив у поле зору правоохоронців, його було опитано і на момент цього опитування він повідомив деяку інформацію щодо своєї причетності у вбивстві. Але згодом його покази змінювались та періодично суперечили один одному. Наразі ведеться слідство для встановлення об’єктивних доказів причетності чи непричетності будь-кого до вбивства дівчинки», — повідомив Чубенко.

Чубенко підтвердив, що з місця події вилучили кров, чоловічий та жіночий одяг, цеглину, якою, ймовірно, вбили дівчинку.

«Згідно з експертизою причиною смерті стало нанесення близько 10 ударів по голові тупим предметом. Імовірно, цеглиною. Вдома у фігуранта було вилучено одяг, в який він був вдягнений в той день, таз, сифон з раковини та вологі речі, оскільки вони були випрані», — зазначив речник прокуратури.

У справі про вбивство дитини призначили 12 експертиз. Слідчі готують матеріали для проведення психологічної та психіатричної експертиз.

Що відомо

Інформація про сп’яніння 13-річного підлітка, затриманого після вбивства шестирічної дівчинки у Старому Салтові, з’явилася в ухвалі Вовчанського районного суду, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень 2 серпня. Суд задовольнив клопотання слідчого і відправив хлопця до приймальника-розподільника на 30 днів.

Суспільне Харків